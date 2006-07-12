Больше всего долгожителей живет в Гродненской области

В Беларуси, по данным на 1 июля, 720 жителей перешагнули 100-летний рубеж, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Большая половина из них - представительницы слабого пола. А 110-летнюю возрастную планку преодолели 18 долгожительниц. Три из них - старше 115 лет.

Безусловный лидер - минчанка Анна Адамовна Борисевич, 1888 года рождения: 1 июля 2006 года она отметила свое 118-летие. Среди регионов республики больше всего долгожителей в Гродненской области: там проживает 186 человек старше 100 лет. Затем следует Минская область - 142 человека и Брестская - 106. В столице сегодня живет 50 долгожителей.

А укорачивает жизнь человека, безусловно, одна из самых опасных привычек - курение. В ряде исследований, которые представлены на международной конференции в Вашингтоне, отмечается, что именно из-за курения в этом веке может умереть около миллиарда человек. Даже если потребление сигарет уменьшится во всем мире, число курильщиков будет расти из-за увеличения населения планеты, отмечают медики.



К примеру, в 2002 году рак легких стал самым распространенным видом среди почти одиннадцати миллионов больных онкологией. В последние годы наблюдается растущая популярность этой вредной привычки среди женщин.