8 сентября станет известно, кто самая красивая жительница столицы, когда состоится конкурс "Мисс Минск - 2007".

Они красивы, знают об этом и стремятся испытать свои силы. Меж тем, отбор на участие в состязании самых красивых - как конкурс в престижный вуз. В кастинге решили поучаствовать около двухсот девушек - а счастливицами окажутся лишь полтора десятка.

Просто быть миловидной - это еще не все. Но и быть профессиональной моделью также не обязательно. Нужен рост не ниже 175 сантиметров, возраст от 17 до 24 лет. Помимо этих данных, потенциальные конкурсантки сообщали жюри об умении танцевать. Кастинги закончатся - предстоят репетиции. Надо, говорят организаторы, отточить мастерство дефиле. Для этого у красавиц около двух недель в запасе.

Конкурс "Мисс Минск - 2007" состоится 8 сентября - в рамках празднования 940-летия столицы. В состязании самых красивых будет 5 номинаций. С победительницами каждой из них Национальная школа красоты планирует заключить контракт. Сейчас формируется призовой фонд. Но все-таки главный приз - красоту - девушкам дала природа. Осталось только дождаться мнения жюри.

