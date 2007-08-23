Чистота не только на бумаге

Санитарная служба столицы сегодня в очередной раз отметила регулярность нарушений санитарного законодательства.

И это несмотря на статус Минска как одного из самых чистых городов Европы. И в очередной раз чиновники приняли решение усилить контроль и ужесточить наказания. Татьяна Серегина подробнее.

Основное беспокойство санэпедемиологов вызывают гаражные кооперативы, некоторые промышленные предприятия и строительные площадки. Есть проблемы и с утилизации твердых бытовых отходов Ресурс полигонов для их складирования исчерпан. Необходимо подумать о строительстве мусороперерабатывающего предприятия.

Санитарные службы обеспокоены. Из 32 тысяч объектов, проверенных столичными санэпедемиологами , 1,5 тысячи территорий содержались с нарушениями. Элементарного наведения чистоты требуют гаражные кооперативы, строительные площадки и частный сектор. Необходимо подумать и об утилизации бытовых отходов. За последние десять лет количество мусора выросло вдвое. А ресурс полигонов для складирования его исчерпан. Нужен мусороперебатывающий завод и еще несколько сортировочных пунктов к нему.

Кстати, на твердых бытовых отходах можно хорошо зарабатывать. Столичные "Ремавтодоры" подтвердили это на практике. Уже неделю в столице длится эксперимент. Мусор, собранный с улиц города, дорожники сдают на переработку. Получают за это деньги. А раньше, за вывоз отходов на полигоны, им самим приходилось платить. Еще одна проблема для Минска - утилизация брошенных автомобилей. Однако и она вскоре решится.

Кстати, экологическая служба города с нерадивостью и бесхозяйственностью тоже не церемонится. За нынешний год штрафы за нарушение природоохранного законодательства заплатили около 700 должностных лиц. Проведено 8 тысяч проверок, выдано 7 тысяч предписаний.

Вместе с тем, отмечают экологи, Минск благоустраивается. Лучше всех в этом отношении выглядит Центральный район столицы. Здесь по максимуму отремонтировали фасады зданий, отремонтировали дороги и благоустроили дворы. Остальным районам еще нужно работать.

Чисто не там, где убирают, а там где не сорят. Этот принцип городские власти советуют взять на вооружение всем предприятиям города. Ведь только общими усилиями можно сделать Минск чистым и уютным европейским центром.

