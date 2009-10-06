Фестиваль творчества инвалидов открылся в Смоленске

На фестиваль под названием «Вместе мы сможем больше» собрались творческие делегации людей с ограниченными возможностями из Беларуси и Брянской, Калининградской, Калужской, Псковской областей России.

Как сообщает БЕЛТА, 6 и 7 октября на фестивале будут проходить отборочные туры по нескольким направлениям: художественное чтение, народное, эстрадное, ансамблевое, жестовое, авторское пение, танец, бардовское творчество, поэзия, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Их победители попадут во второй тур фестиваля, который пройдет 8 октября. А завершится фестиваль 9 октября заключительным гала-концертом лауреатов. Жюри конкурса возглавляет народная артистка России Ольга Воронец.

Помимо непосредственно конкурса, для участников фестиваля предусмотрена интересная культурная программа. Будут проведены мастер-классы, организованы выездные концерты, экскурсии и вечера отдыха.

В приветствии, которое направил участникам фестиваля госсекретарь Союзного государства Павел Бородин, отмечается, что творческие способности каждого человека, его стремление к прекрасному, желание поделиться своим душевным богатством должны быть востребованы обществом и поддержаны государством. «Фестиваль, участниками которого являются люди с ограниченными физическими возможностями – это, прежде всего, наглядный и убедительный пример духовного и физического самосовершенствования, мужественного преодоления трудностей, победы несгибаемой человеческой воли», – подчеркнул он.