Законопроект о приравнивании пива к алкогольным напиткам внесен в Госдуму РФ

В случае принятия законопроекта пиво будет поставлено в равные экономические условия с другими алкогольными напитками.

Депутат Государственной думы РФ из фракции «Справедливая Россия» Антон Беляков внес в нижнюю палату российского парламента законопроект, в котором предлагает приравнять пиво к алкоголю.

Беляков предлагает признать утратившим силу закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», более известный как закон «О пиве», и внести пенный напиток в перечень продукции, попадающей под действие закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В случае принятия законопроекта, уверен депутат, пиво будет поставлено в равные экономические условия с другими алкогольными напитками. В частности, для его производства и продажи надо будет получать лицензии, на телевидении и радио будет запрещена его реклама, оно не будет продаваться в ларьках, увеличатся акцизы, а пенный напиток крепостью более 9% и вовсе придется снабжать акцизными марками.

Потребление пива в России сегодня составляет 80 л в год (на душу населения) по сравнению с 15 л в 1995 году, а средний возраст начала его употребления – 10-12 лет.

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, если потребление чистого алкоголя на душу населения превышает 8 л в год, это угрожает здоровью нации, и каждый литр сверх предела уносит 11 месяцев средней продолжительности жизни у мужчин и 4 месяца – у женщин. В России же ежегодное потребление алкоголя составляет 18 л чистого спирта, причем рост потребления алкоголя обеспечивается в основном за счет пива, информирует БЕЛТА.