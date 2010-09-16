Руководителем Федерации профсоюзов снова стал Леонид Козик

Завершился шестой съезд Федерации профсоюзов страны. Минск собрал около полутысячи делегатов из всех регионов страны. Среди них – и члены Правительства, и руководители крупных предприятий, и простые труженики.

Мероприятие значилось и в рабочем графике Президента Беларуси. Он более трех часов общался с делегатами, отвечал на вопросы и в целом работу руководства ФПБ оценил положительно.

Очень символично, что форум проходит в преддверии новой пятилетки, – сказал глава государства. Всебелорусскому народному собранию предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны. Она напряженная, динамичная. ВВП нужно увеличить в 1,7 раза, на треть должно стать модернизированных рабочих мест, в чем он видит роль профсоюзов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Для успешной реализации таких масштабных целей требуется консолидация граждан Беларуси, объединение усилий и ресурсов государства и общества. На этом этапе федерация, как одна из самых массовых, самых патриотически настроенных организаций, должна четко определиться, что вы можете дать государству, где подставите плечо, какую сферу ответственности примите на себя. Совершенно очевидно, что вам предстоит сыграть одну из ведущих ролей в процессе обновления страны. Ведь именно профсоюзы могут и должны мобилизовать трудовые массы на прорыв.

Сегодня звучало, что профсоюзы должны не просто защищать работников, но и искать компромиссы с нанимателями. Причем, с учетом экономических реалий. Президент призвал ФПБ не заниматься популизмом, а работать в трудовых коллективах. Чтобы всегда соблюдался баланс интересов, а в коллективах была атмосфера партнерства, а не конфронтации.

Не дорабатывают пока профсоюзы в организации безопасности труда, более активно они должны работать в частном секторе экономики, говорилось сегодня. Не стоит почивать на лаврах самой массовой организации в стране, а каждый день доказывать свою состоятельность.

Александр Лукашенко:

– Самое главное, что вы останетесь в истории навсегда. Потому что вы были на том переломном моменте, вы подхватили разваливающуюся крупную профсоюзную организацию, которая трещала по всем швам, да и швов уже не осталось, и повернули ее лицом к народу. В этом историческая заслуга нынешнего поколения руководителей профсоюзных организаций.

Разрешилась и главная интрига этих двух дней – кто станет новым председателем ФПБ. Ведь каждый раз на съезде профсоюзов руководитель переизбирается, или избирается заново. В очередной раз руководителем Федерации профсоюзов стал Леонид Козик. Отметим, он уже девятый год работает в этой должности.