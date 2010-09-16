Для привлечения туристов Минск делает ставку не на старину, а на спорт

На вопросы программы «Большой город» отвечает председатель Минского городского Совета депутатов Михаил Федорович Саванович.

- В последнее время Минск все чаще становится центром самых значимых спортивных мероприятий. Как столица будет прирастать именно спортивными объектами?

Сегодня поехать в Санкт-Петербург — там старина, там есть, на что посмотреть. Как привлечь людей в Минск — что у нас смотреть? Троицкое предместье, Верхний город, чистота в городе, новые объекты — Национальная библиотека, Минск-Арена и так далее. Но мы можем привлечь людей, которые интересуются спортом.

Мы будем проводить чемпионат мира по хоккею в 2014 году. Мы же прекрасно понимаем, что к нам приедет очень много людей. Туристы — это плюс городу: мало того, что известность, так ещё и развитие экономики.

- Получается, ставку делаем не на старину?

Потому что старину, Вы извините, уже никак возродить нельзя. А новые спортивные объекты мы можем построить. Слава Богу, у нас прекрасно развиваются многие виды спорта — тот же хоккей, та же футбольная команда нас порадовала, когда у французов выиграли да и здесь неплохо сыграли с румынами. Но для развития этих видов спорта, естественно, надо создавать условия. Поэтому и строятся спортивные объекты.

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