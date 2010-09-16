В Германии судят отца подростка, застрелившего 15 человек

Его обвиняют в нарушении закона об оружии. Орудие преступления находилось в спальне родителей, и сын мог воспользоваться им в любой момент.Напомним, 11 марта 2009 года 17-летний юноша открыл стрельбу в школе в Виннендене, после чего покончил с собой. Родные жертв надеются, что отца преступника признают виновным в убийстве по неосторожности. Два месяца назад они подали в конституционный суд ФРГ иск с требованием изменить закон о владении оружием. Истцы настаивают на отмене права частных лиц владеть им.