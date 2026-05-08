Холодно и ливни: МЧС предупреждает белорусов о буйстве погоды 8 мая

В МЧС предупредили о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях 8 мая.

В ведомстве сообщили о резком изменении погодных условий, похолодании: максимально температура воздуха на большей части страны достигнет +10 – +16°С, в ряде районов пройду сильные дожди.

Среди факторов опасности обозначено: возможное ослабление иммунитета, рост заболеваемости РИ, проблемы с энергоснабжением, ухудшение видимости, затруднения в движении транспорта, повреждение линий электропередачи, возрастает риск подтопления домов, хозяйственных построек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения, повышена опасность гибели людей на воде.

Помимо облачности, сильных дождей, в ряде районов гроз, прогнозируется ветер переменных направлений 4-9 м/с, местами порывистый до 14 м/с. Воздух прогреется +10 +16°С, на юго-востоке – до +17 +23°С, в Гомельской области – до +27°С.

Фото: Telegram-канал МЧС Беларуси