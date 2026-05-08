Генпрокуратура Беларуси выделит в отдельное производство дело в отношении пособника нацистов Александра Буглая
В стране продолжатся масштабная работа по восстановлению утраченных страниц истории времен Великой Отечественной войны. Генеральная прокуратура Беларуси выделит из уголовного дела о геноциде белорусского народа отдельное производство в отношении пособника нацистских преступников Александра Буглая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обвинения ему будут предъявлены в течение двух месяцев. Всего из основного уголовно дела выделено семь отдельных. Фашисты и коллоборанты, совершавшие преступления против нашего народа, чаще всего скрывались от правосудия в Канаде и США. Буглай не стал исключением. После победного мая 45-го он проживал в Америке.
Валерий Толкачев, руководитель следственной группы уголовного дела о геноциде – начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
К сожалению, вот эти вот лица не были привлечены к уголовной ответственности по той причине, что они скрывались на территории западных государств. Их просто-напросто не выдавали. И, конечно же, для нас, для белорусов очень важно, чтобы принцип неотвратимости наказания работал.
В Беларуси бережно хранят память о наших защитниках. Помощь ветеранам оказывают не только в преддверии 9 Мая, а на постоянной основе. Так, за первый квартал 2026 года на поддержку участников Великой Отечественной войны выделено около 150 тысяч рублей. Это лишь небольшая часть государственной помощи.
Оксана Илькович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На сегодняшний день 74 наших ветерана получают заботу в социальных пансионатах наших. Порядка 1400 человек получают социальную помощь на дому. Более 180 человек получают родственный уход с выплатой пособия.
4 и 5 июня в Бресте состоится Международная научная конференция «Брест 1941: исторический опыт, уроки, память». Свои аналитические работы представят несколько десятков исследователей.