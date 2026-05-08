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Генпрокуратура Беларуси выделит в отдельное производство дело в отношении пособника нацистов Александра Буглая

08 мая 2026 07:59
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В стране продолжатся масштабная работа по восстановлению утраченных страниц истории времен Великой Отечественной войны. Генеральная прокуратура Беларуси выделит из уголовного дела о геноциде белорусского народа отдельное производство в отношении пособника нацистских преступников Александра Буглая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура Беларуси выделит в отдельное производство дело в отношении пособника нацистов Александра Буглая-2

Обвинения ему будут предъявлены в течение двух месяцев. Всего из основного уголовно дела выделено семь отдельных. Фашисты и коллоборанты, совершавшие преступления против нашего народа, чаще всего скрывались от правосудия в Канаде и США. Буглай не стал исключением. После победного мая 45-го он проживал в Америке.

Генпрокуратура Беларуси выделит в отдельное производство дело в отношении пособника нацистов Александра Буглая-4

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы уголовного дела о геноциде – начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
К сожалению, вот эти вот лица не были привлечены к уголовной ответственности по той причине, что они скрывались на территории западных государств. Их просто-напросто не выдавали. И, конечно же, для нас, для белорусов очень важно, чтобы принцип неотвратимости наказания работал.

В Беларуси бережно хранят память о наших защитниках. Помощь ветеранам оказывают не только в преддверии 9 Мая, а на постоянной основе. Так, за первый квартал 2026 года на поддержку участников Великой Отечественной войны выделено около 150 тысяч рублей. Это лишь небольшая часть государственной помощи. 

Генпрокуратура Беларуси выделит в отдельное производство дело в отношении пособника нацистов Александра Буглая-6

Оксана Илькович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На сегодняшний день 74 наших ветерана получают заботу в социальных пансионатах наших. Порядка 1400 человек получают социальную помощь на дому. Более 180 человек получают родственный уход с выплатой пособия.

4 и 5 июня в Бресте состоится Международная научная конференция «Брест 1941: исторический опыт, уроки, память». Свои аналитические работы представят несколько десятков исследователей.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Великая Отечественная война

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