Генпрокуратура Беларуси выделит в отдельное производство дело в отношении пособника нацистов Александра Буглая

В стране продолжатся масштабная работа по восстановлению утраченных страниц истории времен Великой Отечественной войны. Генеральная прокуратура Беларуси выделит из уголовного дела о геноциде белорусского народа отдельное производство в отношении пособника нацистских преступников Александра Буглая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвинения ему будут предъявлены в течение двух месяцев. Всего из основного уголовно дела выделено семь отдельных. Фашисты и коллоборанты, совершавшие преступления против нашего народа, чаще всего скрывались от правосудия в Канаде и США. Буглай не стал исключением. После победного мая 45-го он проживал в Америке.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы уголовного дела о геноциде – начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

К сожалению, вот эти вот лица не были привлечены к уголовной ответственности по той причине, что они скрывались на территории западных государств. Их просто-напросто не выдавали. И, конечно же, для нас, для белорусов очень важно, чтобы принцип неотвратимости наказания работал.

В Беларуси бережно хранят память о наших защитниках. Помощь ветеранам оказывают не только в преддверии 9 Мая, а на постоянной основе. Так, за первый квартал 2026 года на поддержку участников Великой Отечественной войны выделено около 150 тысяч рублей. Это лишь небольшая часть государственной помощи.