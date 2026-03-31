Прямой эфир

Экскурсовод, который влюбляет в Беларусь! Познакомились с Кристиной Белявской

31 марта 2026 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анна Меркушевич, корреспондент:
Беларусь – это самый романтичный и загадочный край. Буквально с первых минут это доказывает экскурсовод Кристина Белявская. Она не просто водит по маршрутам, она влюбляет в архитектуру, в легенды, в людей. 

Экскурсовод, который влюбляет в Беларусь! Познакомились с Кристиной Белявской-2

В ее методе нет заученных дат. Есть история, пропущенная через сердце. Она признается, влюбить в Беларусь можно только честно. Дважды дипломант конкурса «Познай Беларусь» – знакомимся с очередной героиней нашей рубрики и ее профессией. 

Экскурсовод, который влюбляет в Беларусь! Познакомились с Кристиной Белявской-4

Кристина Белявская, экскурсовод:
Я люблю свою профессию за огромное количество классных, интересных людей, за то, что постоянно меняется картинка. Я никогда не провожу экскурсию одинаково. Даже если это две обзорных экскурсии в день по Минску, они все равно будут абсолютно разными. 

Мне нравится такая жизнь в движении. Когда нет экскурсии, а у меня выходной день, я все равно куда-то еду обязательно. Я без этого просто не могу. 

Экскурсовод, который влюбляет в Беларусь! Познакомились с Кристиной Белявской-6

Кристина Белявская:
Я человек, который любит каждый уголок нашей страны. И я просто не могу этим не делиться с людьми. Это действительно миссия – влюблять в Беларусь людей через себя, через свои глаза. 

Подробнее смотрите в видео.

# Туризм # Год белорусской женщины # Профессии

Другие новости рубрики

Все новости
Купол синагоги имитирует звездное небо – рассказываем об уникальном месте в Ошмянах
31 марта 2026 11:37

Купол синагоги имитирует звездное небо – рассказываем об уникальном месте в Ошмянах

В Беларуси запускают инициативу «Белой Руси» по продвижению здорового образа жизни
31 марта 2026 10:51

В Беларуси запускают инициативу «Белой Руси» по продвижению здорового образа жизни

В Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия киберпреступности
31 марта 2026 10:39

В Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия киберпреступности