Экскурсовод, который влюбляет в Беларусь! Познакомились с Кристиной Белявской

Анна Меркушевич, корреспондент: Беларусь – это самый романтичный и загадочный край. Буквально с первых минут это доказывает экскурсовод Кристина Белявская. Она не просто водит по маршрутам, она влюбляет в архитектуру, в легенды, в людей.

В ее методе нет заученных дат. Есть история, пропущенная через сердце. Она признается, влюбить в Беларусь можно только честно. Дважды дипломант конкурса «Познай Беларусь» – знакомимся с очередной героиней нашей рубрики и ее профессией.

Кристина Белявская, экскурсовод:

Я люблю свою профессию за огромное количество классных, интересных людей, за то, что постоянно меняется картинка. Я никогда не провожу экскурсию одинаково. Даже если это две обзорных экскурсии в день по Минску, они все равно будут абсолютно разными.

Мне нравится такая жизнь в движении. Когда нет экскурсии, а у меня выходной день, я все равно куда-то еду обязательно. Я без этого просто не могу.