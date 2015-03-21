Республиканская, областная и районная власть 21 марта отвечала на вопросы белорусов

Новости Беларуси. 21 марта республиканская, областная и районная власть вновь отвечала на вопросы граждан. «Телефонным правом» с момента начала проведения «прямых линий» воспользовались тысячи жителей страны. Оперативное решение злободневных вопросов, компетентные консультации — то, чего ждут люди.

Оказалось, что некоторые проблемы, решения по которым не принимались годами, могут исчезнуть после одного телефонного звонка.

Кажется, что искать виноватых среди тех, чьё место работы находится в райисполкоме, люди перестали. Хочешь реальной помощи, позвони и расскажи. При этом руководители на местах, практически в режиме онлайн готовы к личному приёму. В Мостах жителей беспокоили вопросы занятости, благоустройства, ЖКХ. Безработные, кстати, получили обнадёживающие ответы. Только за 2014 год в районе созданы около 600 новых рабочих мест.

Дмитрий Булак, заместитель председателя Мостовского райисполкома:

Работаем как с отечественными, так и с иностранными инвесторами. Также работаем с крупным инвестором из Польши по производству йогуртов и фруктовых наполнителей.

Если с рабочими местами всё более менее понятно, то в социальной сфере есть ещё проблемы. Сразу несколько жителей Мостов пытались узнать судьбу единственного в городе бассейна, закрытого из-за аварийного состояния больше года назад. Потекла крыша, постепенно разрушаются конструкции.

Арсений Кравцов:

Было хорошо туда ходить очень. Можно было поплавать, попрыгать. А теперь он закрылся.

Чтобы объяснить ситуацию заместителю председателя райисполкома пришлось даже выехать на место.

Дмитрий Булак, заместитель председателя Мостовского райисполкома:

Безусловно, пообещать сегодня, этот бассейн будет сделан что завтра, послезавтра, в этом году либо в следующем, будет голословным. Проблема есть и ее надо решать.

В итоге жители Мостов ответ все-таки получили. И новый бассейн у них будет, стоит только подождать. А вот в Московском районе Минска 21 марта спрашивали о возможности получения арендного жилья и автомобилях, которые паркуются на зелёных зонах и детских площадках.

Отсутствие парковочных мест во дворах для крупных городов — проблема типичная. Не могли и подумать архитекторы 30 лет назад, что в наше время будет такое количество автолюбителей. Сколько люди не жалуются — вопрос остаётся открытым.

Вот и Надежда Баранова уже 35 лет живет в доме на Втором переулке Розы Люксембург. Только за последние полгода машин во дворе стало чуть ли не в два раза больше.

Надежда Баранова, жительница Московского района Минска:

Сигнализация работает. И заставят так, что во двор даже скорая не может заехать, потому что прямо на ступеньках стоят машины.

В администрации Московского района с этой проблемой хорошо знакомы. Доводы приводят более чем вразумительные.

Александр Крепак, глава администрации Московского района Минска:

Московский район на сегодняшний день один из самых густонаселённых — 285 тысяч населения. Поэтому вопросы жизнеобеспечения, так или иначе, будут на первом плане.

За три часа прямых линий у главы администрации Московского района не было ни одной свободной минуты. И это показатель. Постоянная работа с населением не только по средствам телефона приносит результат. В большинстве случаев люди звонят не только для того, чтобы «настучать», а чтобы получить дельный совет.

Детали в этой колонке в деревне Тиливичи Витебской области за зиму несколько поизносились. В итоге почти неделю вода отсюда струилась сама по себе. А она, если уж камень точит, то землю точно не пощадит. В итоге — возле неисправной колонки всего за несколько дней образовался опасный обрыв. С этой проблемой жители деревни и обратились в Дубровенский райисполком.

Лина Анищенко, старейшина деревни Тиливичи:

Тут и дети бегают летом, опасно не так уже по колонке, а то, что обрыв тут. Могут дети утопиться, всякое может быть.

Проблема, как отметили в исполкоме, рядовая. Тем более особых материальных и людских ресурсов не требует. Потому на звонок отреагировали моментально и тут же выслали дежурную бригаду ЖКХ. На «прямую линию» в район, естественно, люди обращаются с вопросами, которые для них крайне важны. И масштаб их бывает разный.

Олег Лындин, первый заместитель председателя Дубровенского райисполкома:

То ли это недорабатывает наша исполнительная, законодательная власть именно на местах, то ли это требует какой-то корректировки материальных средств, что людям на этот период что-то важнее, чтобы определиться, поменяться в структуре.

С момента начала проведения «прямых линий» к чиновникам обратились тысячи жителей страны. Насущные вопросы власть пытается решать оперативно. Следуя золотому правилу открытого диалога: доверяют, значит, помогай, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.