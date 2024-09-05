Республиканская акция «Беларусь адзіная» стартует в Солигорске

Сила белорусов в правде, единстве и патриотизме. Республиканская акция «Беларусь адзіная» начинается 5 сентября в нашей стране. Она продолжится до Дня народного единства, 17 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт акции состоится в Солигорске. И она охватит все регионы страны. О мирном развитии будут говорить лидеры общественных объединений, парламентарии, представители политических партий. Эксперты готовы ответить на любые вопросы: от истории нашей Родины до мировой политики.

Это инициатива общественных объединений. В нынешнем году тематикой станут истоки и перспективы белорусской модели развития. О суверенитете и независимости в своих выступлениях часто говорит Президент. История нашей государственности всегда была непростой. Но стремление народа жить в собственном доме – это стержень, который дает силу и укрепляет его дух.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

«Беларусь адзіная» уже проводится в четвертый раз в нашей стране. И конечно, каждая акция имеет свои особенности, посвящена ли она непосредственно, как первая акция, тогда еще вновь введенному празднику Дню народного единства или затем – Году исторической памяти. Сейчас мы берем самую широкую повестку. Главная тема – это мирное развитие, условия, перспективы белорусской модели. Безусловно, здесь и обобщение 80-летия освобождения Беларуси, 30-летие института президентства, ход Года качества, самый широкий спектр.

Что нового? Первое, самих лекторов называли сами регионы, они же определяли ту точку, куда мы выезжаем, будь то Солигорск, Сморгонь, Барановичи, Новополоцк и так далее. Очень широкое представительство партий и общественных объединений. Все представлены политические партии, потому что очень много вопросов у наших граждан. Самое широкое парламентское представительство, как Палаты представителей, так и Совета Республики.

Форум включает не только диалог в аудитории, но также выставки и другие форматы. Обсуждение не ограничится диалоговой площадкой, его продолжат и в коллективах. Чтобы сохранить Беларусь, которую мы все любим и никому не хотим отдавать.