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Республика Молдова отмечает День Независимости

27 августа 2009 07:32
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27 августа 1991 года Парламент Республики принял Декларацию о независимости.

За свое суверенное совершеннолетие Молдова стала важным торговым партнером Республики Беларусь. Она занимает четвертое место среди государств-участников СНГ по объему двустороннего товарооборота с нашей страной.

Кроме экономического сотрудничества республики связывают активный политический диалог, взаимодействие в сфере  национального законодательства, культуры, науки и образования. 

Уже через несколько часов в Кишиневе начнутся празднества с возложения цветов к памятнику Штефану Чел Маре - выдающемуся историческому деятелю Молдовы.

# общество

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