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Сегодня исполяется 5 лет с момента основания Роты почетного караула

26 августа 2009 17:06
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В 2004 году указ о ее создании подписал Президент Беларуси.

Этих солдат вы легко узнать из тысячи других. У них идеальная выправка и неповторимое умение синхронно выполнять сложнейшие упражнения с различным оружием. Они часами оттачивают мастерство строевой ходьбы на плацу, чтобы мы любовались ими на парадах.

Парадные мундиры, твердый шаг и исключительная выправка. Без самой почетной роты вооруженных сил не проходит ни один государственный праздник. «Драгоценная шкатулка» - так называют это подразделение.

Родимое пятно на лице, «музыкальные» уши, татуировки – все это веские доводы против. А плац и набор стандартных приемов строевой подготовки быстро выявят тех, кто родился в сапогах. 

В сводной роте почетного караула есть свои подразделения. Знаменная группа, венковые, костровые, линейные и часовые. За полтора года  ребята проходят весь курс обучения от пришивания воротничков, до огневой подготовки. Ну а Плац-парад – венец службы и высший пилотаж профессионального мастерства. 

 

# общество

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