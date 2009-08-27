Слепой 16-летний музыкант из Гродно завоевал Гран-при на фестивале в Москве.

Десятиклассник школы-интерната Валентин Станкевич на фестивале выступил в двух номинациях «вокальное творчество» и «инструментальное творчество». Он исполнил на фортепиано произведение Иосифа Гайдна «Соната-партита», которое соответствует уровню 5 класса музыкальной школы для обычных детей. Валентин также стал дипломантом фестиваля как вокалист.



Валентин - старший из четырех мальчиков в своей семье. Он родился слепым, но талантливым. В школе у ребенка обнаружили абсолютный слух, а также очень хорошую память. Чтобы иметь возможность "читать" произведения, он освоил нотный брайль. Но теперь юноша учит музыку по надиктованным на диктофон нотным записям.



Для Валентина фортепиано - второй инструмент. «В шестилетнем возрасте он начал учиться играть на фортепиано, - рассказывает Елена Прокопчик. - Но для того, чтобы слепому талантливому ребенку стать исполнителем-виртуозом, лучше всего подходят два инструмента - скрипка и баян. И мы переориентировали Валентина на баян».



Сейчас юный музыкант играет на профессиональном пятирядном баяне, причем в его репертуаре - полуторачасовая программа из произведений уровня сложности музыкального училища. Кроме баяна Валентин играет на трубе, выступает с духовым оркестром школы. Юноша также пишет стихи на русском, белорусском и польском языках. Уже осенью планируется его участие в международном творческом конкурсе в Люблин, сообщает БЕЛТА.