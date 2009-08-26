Медсестра получила шесть лет за убийство ребенка: подробности

Суд признал медсестру Гомельского областного Дома Ребенка виновной в гибели её годовалой воспитанницы. Что на самом деле произошло в детдоме утром 16 марта - в сюжете СТВ.

Медсестре, из-за которой погибла малышка Гомельского областного дома ребенка дали шесть лет колонии. Суд Железнодорожного района Гомеля признал ее виновной в травмировании одной из полуторагодовалых сестер-близнецов и смерти другой, и приговорил ее к семи годам лишения свободы. В связи с законом об амнистии срок наказания уменьшен на один год.

Для сотрудников гомельского дома ребенка это ЧП стало громом среди ясного неба. Врачи, прибывшие по вызову в детское учреждение, констатировали смерть пятнадцатимесячной девочки. Ее сестру доставили в больницу - прямо на операционный стол. Разрыв правой доли печени, внутреннее кровотечение: состояние ребенка было крайне тяжелым. Пока врачи боролись за её жизнь, сотрудники правоохранительных органов по подозрению в преступлении задержали медсестру Дома ребенка. Более пяти месяцев, пока шло разбирательство, 29-тилетняя женщина провела под домашним арестом.

На суде обвиняемая заявила, что травмированная девочка сама ударилась об угол кровати, однако дополнительная экспертиза посчитала это маловероятным. Эксперты доказали: причиной такой серьезной травмы послужил удар кулаком в живот. В последнем слове женщина заявила, что «очень раскаивается в произошедшем». Ведь она сама мать, и 6 лет, которые она проведёт в местах не столь отдаленных, дома ее будет ждать пятилетний сын.