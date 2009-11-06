Американец выпустил в водосток четырехметрового питона

Жителю города Брэдентона в штате Флорида, сообщившему о том, что в водосточной трубе вблизи от школы находится питон, предъявлено обвинение в мистификации.

Джастин Мэттьюз признался, что выпустил собственную змею в водосток, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме безответственного обращения с животными.

Как передает Reuters, в июле 2009 года 47-летний мужчина позвонил 911 и заявил, что в водостоке в непосредственной близости от школы находится крупная змея. После прибытия спасателей он сам извлек четырехметрового питона из трубы, потребовав, чтобы процесс записали на видеокамеру.

Мэттьюзу было предъявлено обвинение в ложных звонках в службу спасения и создании потенциально опасной ситуации.