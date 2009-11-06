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Авария на французской АЭС

06 ноября 2009 16:34
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Инцидент на АЭС в Трикастене, произошедший поздно вечером в четверг, вынудил прервать работу.

Проблемы возникли во время перегрузки топлива на втором реакторе, которая началась 31 октября. Аналогичный инцидент произошел в сентябре 2008 года в этом же реакторе, и устранение последствий заняло около двух месяцев.

Представители энергетической компании EDF, которая управляет предприятием, сообщили, что неполадки удалось очень быстро обнаружить благодаря мерам, принятым в 2008 году. Однако, как передает Reuters, рабочие заводы крайне обеспокоены, особенно тем, что ситуация повторилась ровно год спустя.

# общество # происшествия

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