Регионы, туризм и IT: Банк развития утвердил стратегию до 2029 года

Банк развития утвердил стратегию до 2029 года. Она основана на программе деятельности правительства и плане социально‑экономического развития страны. Один из ключевых приоритетов – развитие регионов. Запускается программа «Региональная инициатива», а также инструменты поддержки юго-востока Могилевской области и Припятского Полесья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банк определил свою роль в поддержке туризма, инноваций и креативной экономики. Туризм рассматривается как долгосрочная инвестиция в экономику страны. Планируется внедрение новых механизмов финансирования – синдикатов, мезонинных инструментов, гарантий. Упростится процесс получения средств. Особое внимание – малому и среднему бизнесу через инфраструктуру прямой поддержки.

Экспортное финансирование сосредоточится на высокотехнологичных товарах и создании сборочных производств за рубежом. Отдельное направление – поддержка белорусских IT-продуктов и цифровизации. Среди проектов – развитие платформы МСП, «контактная биржа» IT-решений на базе ПВТ и пилот с Нацбанком по контролю целевого расходования цифровых рублей. Как отметили в руководстве, функционал Банка развития уже сопоставим с ведущими международными институтами, и инструменты будут расширяться.