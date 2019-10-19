Прямой эфир

Разговор в Академии управления, посредники и эксперименты в образовании. Анонс итоговой программы «Неделя»

19 октября 2019 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное за семь дней по версии журналистов телеканала СТВ. В эти минуты к эфиру готовится информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор в Академии управления, посредники и эксперименты в образовании. Анонс итоговой программы «Неделя»-1

О задачах руководителям, статусе госслужащего и будущем Беларуси. Какие требования глава государства предъявляет к управленческим кадрам и как подготовить профессионального менеджера? Разговор об этом с участием Александра Лукашенко 18 октября шел в стенах Академии управления при Президенте.

Разговор в Академии управления, посредники и эксперименты в образовании. Анонс итоговой программы «Неделя»-4

Все детали встречи – в итоговой программе «Неделя». Основные темы выпуска смотрите в видеоматериале.

Итак, главные темы уходящих семи дней в итоговой программе «Неделя» 20 октября в 19:30.

Разговор в Академии управления, посредники и эксперименты в образовании. Анонс итоговой программы «Неделя»-7

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
19 октября 2019 17:11

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси
19 октября 2019 16:45

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

«Связь – это нерв армии». 100-летие отмечают 20 октября войска связи
19 октября 2019 14:13

«Связь – это нерв армии». 100-летие отмечают 20 октября войска связи