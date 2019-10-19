Разговор в Академии управления, посредники и эксперименты в образовании. Анонс итоговой программы «Неделя»

Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное за семь дней по версии журналистов телеканала СТВ. В эти минуты к эфиру готовится информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное за семь дней по версии журналистов телеканала СТВ. В эти минуты к эфиру готовится информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О задачах руководителям, статусе госслужащего и будущем Беларуси. Какие требования глава государства предъявляет к управленческим кадрам и как подготовить профессионального менеджера? Разговор об этом с участием Александра Лукашенко 18 октября шел в стенах Академии управления при Президенте.
Все детали встречи – в итоговой программе «Неделя». Основные темы выпуска смотрите в видеоматериале.
Итак, главные темы уходящих семи дней в итоговой программе «Неделя» 20 октября в 19:30.