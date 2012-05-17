Новости Беларуси. Пятая городская электричка прибыла в Беларусь из Швейцарии. Электропоезд будет курсировать по Минску, пригородам и ближайшим к столице городам.

Сначала ее обкатают работники депо. А с середины июня поездки на электричке станут доступны для всех желающих.

Белорусская железная дорога в 2010 году заключила контракт со швейцарской компанией «Stadler» на поставку 10 электропоездов. Стоимость каждого – около 6 млн евро. Для «Городских линий» предусмотрено шесть составов, а еще четыре уже курсируют на региональных маршрутах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.