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Пятая городская электричка прибыла в Беларусь из Швейцарии

17 мая 2012 05:51
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Новости Беларуси. Пятая городская электричка прибыла в Беларусь из Швейцарии. Электропоезд будет курсировать по Минску, пригородам и ближайшим к столице городам.

Сначала ее обкатают работники депо. А с середины июня поездки на электричке станут доступны для всех желающих.

Белорусская железная дорога в 2010 году заключила контракт со швейцарской компанией «Stadler» на поставку 10 электропоездов. Стоимость каждого – около 6 млн евро. Для «Городских линий» предусмотрено шесть составов, а еще четыре уже курсируют на региональных маршрутах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Транспорт Минска

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