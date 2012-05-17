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Лучшего оратора среди студентов ближнего и дальнего зарубежья выберут в Минске

17 мая 2012 05:42
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Новости Беларуси. «Цицероний-2012». Лучшего оратора среди студентов ближнего и дальнего зарубежья выберут в Минске. Международный конкурс стартует 17 мая. За победу поборются курсанты и студенты силовых и гражданских вузов из 11 стран мира.

Так, молодым людям предстоит порассуждать в течение трех минут на тему «Малоизвестная история из прошлого и настоящего моего края». Кроме того конкурсантов ожидает интервью с участием профессиональных журналистов.

Назовут победителей 18 мая. Лучшие ораторы получат кубки и ценные призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Конкурс # Образование

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