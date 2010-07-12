Проверка взаимодействия местной власти и населения начинается сегодня в Беларуси

Как и прежде, инициатор мониторинга — Администрация Президента Беларуси.

В центре внимания — качество жизни во всех регионах республики.

По всей стране 9 межведомственных групп будут наблюдать, как чиновники решают наиболее острые социальные проблемы людей. Также будет проверено качество работы власти с обращениями граждан.

Глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей и его заместители будут работать в регионах и без предварительной записи проведут приемы граждан.

В эти же дни помощники Президента — главные инспекторы по областям и столице в своих регионах — также напрямую встретятся с желающими и по возможности помогут в решении проблем. Для тех же, кто не сможет прийти в эти дни в исполком, во всех проверяемых районах Администрация Президента, как и ранее, будут действовать горячие телефонные линии. Все поступившие обращения возьмут на контроль, а в случае выявления фактов нарушения законодательства по работе с обращениями граждан к виновным тут же примут самые жесткие меры.

Напомним, последняя проверка прошла в начале июня. Главный акцент, как и в прошлый раз, будет сделан на общение с населением. Рассказать о наболевшем сможет любой желающий. В течение недели глава Администрации Президента Беларуси и его заместители выедут в регионы и без предварительной записи проведут прием граждан. В областях будут действовать и горячие телефонные линии. А вот нерадивые чиновники за искажение буквы закона ответят по всей его строгости.

По статистике, каждое пятое обращение в Администрацию Президента — это нарекание на жилищно-коммунальное хозяйство и строительство жилья.

Проверят и другие чувствительные сферы — труд, соцзащиту, здравоохранение, образование, торговлю и оказание бытовых услуг.

Уже сегодня в исполкомах, нотариальных конторах, ЖЭСах, поликлиниках и магазинах, то есть в наиболее посещаемых в местах, установлены урны для анонимных анкет. Все обращения будут взяты на контроль. А виновные за нарушения законодательства по работе с обращениями граждан понесут ответственность.