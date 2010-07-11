Почем свобода слова в России?

Теперь он не подходит к телецентру «Останкино» ближе, чем на сто метров. Мы встречаемся с ним рядом, на обвалившемся берегу пруда, который каждый год граблями чистят от подводной грязи. Неплохо бы сделать то же самое и внутри здания, говорит Эльхан Мирзоев.

Пять лет корреспондентом и продюсером на НТВ, потом на Первом канале для него закончились голодовкой. Это когда его и коллегу уволили задним числом и без всяких выплат. Ребята забаррикадировались в своём кабинете и выходили в интернет с правдой. Об этом скандале полтора года назад слышали многие, главу Первого — Константина Эрнста — тогда даже вызвали в Кремль. И пускай потом суд журналистов на работе восстановил, Эльхан сюда так и не вернулся.

Эльхан Мирзоев, внесистемный журналист (Россия):

На Первом у нас постоянно были споры, конфликты, это стало причиной увольнения нескольких сотрудников, которые слишком себя независимо чувствовали. На НТВ тоже постоянно были такие ситуации. В частности, история с Беларусью: вы помните, 31 декабря 2006 года было длинное сидение в «Газпроме». Перед поездкой на эту съёмку мне давали указания: не то, чтобы как снимать или что снимать — мне попытались передать некие настроения. Мол, белорусы вообще оборзели! Я такой: люди не хотят свой «Белтрансгаз» отдавать — был такой разговор с начальством.

Канал НТВ не является частным и независимым, даже на НТВ мало кто это признает. Другое дело, признают они это на камеру или нет. Такая обстановка и на ОРТ, и на НТВ, и на РТР — на всех телеканалах. Просто кому-то позволены те или иные тона.

Когда мы расставались с Эльханом, я задала вопрос, который в принципе, журналисту задают не так уж часто. Но в ситуации Эльхана это оказалось актуальным.

— Как вас подписать?

— «Внесистемный журналист».

***

Этого человека хорошо знают журналисты и народы всех «постсоветов». Казалось, ещё недавно они с Парфёновым делали те самые «Намедни», которые по вечерам собирали у телевизоров миллионы. Прошли годы, и теперь Андрей Лошак всё больше пишет. В блогах, газетах и журналах статьи с оригинальными названиями вроде «Зачем геи и балерины вступают в «Единую Россию»?».

Для себя он назвал её «Всё едино» — ту самую статью, для которой почти год собирал интервью культурных людей на тему их членства в главной русской партии. Там и разочарованный режиссёр Говорухин с признанием, что Дума — не место для дискуссий, и Борис Моисеев с откровениями о том, как ему просто была нужна «крыша». В конце статьи Лошак привёл список тех, кто отказался беседовать на неудобную тему. В нём — ба, знакомые все лица — от актёра Гоши Куценко до фигуриста Сихарулидзе.

Андрей Лошак, журналист (Россия):

Мне было интересно, как они для себя формулируют, какого чёрта они попёрлись в это, по-моему, уже даже с точки зрения обывателя, довольно позорное предприятие. Выйти — будет скандал, это уже жест. Вступить туда — им кажется, что это проскочит незаметненько, а выйти — заметят все.

Зачем выступать против своей редакционной политики? Получаешь деньги — зачем выступать. Я понимаю, к чему вы клоните. Я действительно выступаю, выступал уже достаточно против. Поэтому я сейчас перехожу на форму фриланса. К сожалению, на данный момент, в медиа только один выход — это фриланс — скажем, в России.

Наши лидеры стараются соблюсти хорошую мину при плохой игре. На самом деле, когда ты существуешь изнутри, ты понимаешь, что всё это абсолютная симуляция демократии, симуляция парламента, свободы слова.

Я думаю что у Путина очень плохо с чувством юмора. Есть одна из версий, что программу «Намедни» закрыли и потому что там был материал о чекистах, которые завалили Яндарбиева, но, в том числе, и потому что незадолго до этого мы сравнили Путина с персонажем из фильма «Гарри Поттер» — там есть эльф Добби, совершенно вылитый Путин. И говорят, что это его ужасно обидело.

В 2003 году он получил ТЭФИ как лучший репортёр, а сейчас сомневается, какой же титр к нему подходит больше.

— Журналист, тележурналист... хотя в последний год это уже неактуально.

***

Сразу после интервью с Андреем мы отправились в редакцию того самого журнала «Esquire», в апрельском номере которого и вышла та самая статья о единороссах. Филипп Бахтин прекрасно помнит, как чья-то длинная рука тогда таки дотянулась и до его детища.

Филипп Бахтин, главный редактор журнала «Esguire» (Россия):

Какие-то активные поборники отечественной государственности решили, что рекламная кампания не вписывается в бюрократические представления о прекрасном, поэтому кто-то где-то когда-то попросил всё это снять — все наши рекламные щиты...

Оказалось, журнал «Esquire» — тот редкий в России, который может позволить себе иметь на сайте того Путина, который говорит то, что люди хотят услышать.

В своём последнем номере журнал поместил статью, в которой известный адвокат, он же акционер многих крупных российский компаний, рассказывает и доказывает конкретные схемы, по которым эти самые компании удачно воруют и отмывают газонефтедоллары. Заканчивается статья словами о том, что реализовываться эти схемы стали именно тогда, когда во главе Совета директоров «Газпрома» стоял человек по имени Дмитрий Анатольевич. Впрочем, кроме того, что сам журнал стоит больше пяти долларов, Филипп Бахтин назвал только одну причину, всё ещё позволяющую печатать такое.

Филипп Бахтин, главный редактор журнала «Esguire» (Россия):

Наш тираж достаточно микроскопичен. Я разговариваю время от времени с главным редактором «Ведомостей», и им живётся гораздо тяжелее. Им приходится обдумывать каждый свой шаг, и за каждое неловко сказанное слово они отвечают по полной программе.

***

С российским экономистом и публицистом Михаилом Делягиным мы думали поговорить о независимости СМИ в принципе. Сначала всё так и было. Он шутит о разнице между цензурой и редакционной политикой. Но потом оказалось, что даже у него — не журналиста — есть свои недетские истории о связях с общественностью. Потому, что Делягин в миру — ещё и председатель редакционного совета интернет-портала.

Михаил Делягин, экономист, публицист, политолог (Россия):

Перед выборами 2007 года одна наша политическая дама — мама Ксюши Собчак — обиделась на интервью, которое мы поставили на нашем сайте, перепечатав его откуда-то. Она обратилась с жалобой, насколько я могу судить, в ЦИК. После чего руководитель ЦИКа пишет частное письмо в МВД с просьбой изъять с нашего сайта этот материал. К нам пришли милиционеры и сказали: мы понимаем, что мы делаем абсолютно незаконную вещь, но мы вынуждены исполнять желания данного субъекта. И интернет-провайдер был вынужден — под угрозой ликвидации себя как юрлица — отключить наш сайт.

***

В понятиях независимости разбирались мы и со штатным автором российской газеты «Завтра». Владислав Шурыгин оказался категоричен.

Владислав Шурыгин, штатный автор газеты «Завтра» (Россия):

Независимость — вещь эфемерная, а карман очень реален.

Можно быть вроде независимым от Кремля, но всё равно придётся придерживаться взглядов хозяина-олигарха. Можно быть независимым от олигархов репортёром газеты МВД, но тогда даже не мечтать разоблачить в коррупции генерала. Ну а Россия, говорит Шурыгин, и вовсе — страна открытий. Тут можно называть себя оппозицией, а за длинным рублём ходить в ближайший Кремль.

Владислав Шурыгин, штатный автор газеты «Завтра» (Россия):

Есть очень интересный тип цензуры, когда цензура сводится к одной болевой точке. Можно делать всё, крыть кого угодно, но нельзя затрагивать фамилии Путин, Медведев. В наших условиях, оппозиционные СМИ — это тоже несколько смешная вещь. Потому что, когда ты открываешь «Новую газету», которая кроет правительство и разоблачает власть, выясняется, что основной спонсор «Новой газеты» — «Газпром». А «Газпром» находится в руках государства. Отлично понимаешь, что «Новая газета» — это некий такой имитатор. Получая деньги из кармана того же самого государства, изо всех сил изображая оппозицию, она всего лишь эту оппозицию изображает.

Когда-то НТВ создавалось как некое частное телевидение, хотя уже тогда слово «частное» было условным. Был взят телеканал, который существовал до НТВ, волевым решением за копейки был передан Гусинскому. Скоро выяснилось, что сам он его не тянет, он начал брать громадные кредиты в банках и у государства. И эти кредиты потом послужили той самой дубинкой, с помощью которой у него же этот канал и отобрали. И с тех пор, через систему такого кредитования НТВ существует. Фактически, он существует на те же самые бюджетные деньги, которые через аффелированные структуры передаются тому же самому НТВ. Говорить о том, что он в какой-либо степени независимый, не приходится. Совершенно очевидно, что сейчас цензурирование на НТВ сейчас практически такое же, как на ОРТ. Только НТВ оказалось в роли сливного бачка. Ну что я могу сказать, заказуха — она и есть заказуха.