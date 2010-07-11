Погода и первые расчеты намекают: в этом году белорусские аграрии смогут побить рекорды прошлого

На этой неделе в Беларуси началась главная аграрная кампания года — уборка урожая-2010. В этом году, благодаря жаркой погоде, хлеб поспел раньше срока, а потому сроки жатвы сместились. Что, однако, не помешало аграриям вступить в борьбу за урожай. К 20 июля в поле должны быть все регионы. С этого же времени Президент намерен лично инспектировать ход уборки.

Если северные районы страны еще только готовятся к хлебному старту, то в южных уже кипит работа. Каждый погожий день для сельчан — на вес золота. Истинные профессионалы дела определяют, готовы ли хлеба, даже на зуб.

У Александра в этом году — двойная ответственность, ведь он — лучший из лучших. В прошлом году ему аплодировала вся страна, как победителю республиканских «Дожинок». Сегодня на него равняются в хозяйстве. Это к нему идут за советом. И о слабинке в поле не может быть и речи. Сейчас завершит малую жатву, а там и до большой рукой подать.

Александр Олехнович, комбайнер СПК «Святая воля»:

Это достигается большим трудом, большим терпением, силами, выдержкой, любовью к земле.

Сколько мы не пробовали семью Александра собрать вместе за ужином, все попытки оказались тщетными. Даша точно знает, что лето – это время жатвы, а значит, папа придет домой, когда она уже будет спать, и уйдет в поле с первыми лучами солнца. Потому папу теперь проще нарисовать, но обязательно с комбайном. Жена Наталья уже привыкла, что ужин только на двоих с дочкой. И сама почти каждый вечер спешит в поле. Не только увидеть мужа, но и узнать последние сводки.

Лаборант Алла пошла на свой агрономический эксперимент. Вот уже третий год они с мужем Александром вместе колесят по зерновым просторам. 2А, так называют экипаж, творит чудеса – впереди всех. Семейный комбайн лидирует не только по объемам работ, но и по чистоте и порядку.

Алла знает секрет: красота спасет мир и помогает в жатве. Опрятный вид и легкий макияж обязательны. А, если надо, то за штурвалом подменит мужа.

Александр Меньчук, экспериментальной базы «Майск»:

Она знает, что надо делать, зачем мне другой помощник — мне так лучше.

Алла Меньчук, помощник комбайнера экспериментальной базы «Майск»:

Это захватывает: убираешь поле — остается полоса. Это не описать. В бункер смотришь, как зерно сыплется. Настолько втягиваешься в эту работу.

Николай Тарасевич уже 30 лет в поле. На его памяти еще первобытные СК-3. Это когда работать приходилось, в прямом смысле, под открытым небом. Сегодня он за штурвалом современного комбайна. Он так и говорит: «старый и новый – это все ровно что «запорожец» и иномарка». Палящее солнце теперь — не помеха, в салоне кондиционер. Джойстик прямо, вправо, влево. Ветеран полей и подумать не мог, что на старости лет освоит высокие технологии.

В поля в этом году вышла и отечественная новинка — сеялка. Теперь с белорусским акцентом жнут и без дополнительной вспашки сразу закладывают новый урожай редьки.

Сергей Савчук, главный конструктор Брестского электромеханического завода:

Данная машина имеет достаточно много преимуществ. Высокопроизводительный сев — если на традиционных машинах мы можем работать 10-12 км/ч, на этой — до 18 км/ч. Бункер позволяет сеять длительное время без дозагрузки.

В поле техника — от рассвета до заката. Останавливается лишь на минуты. Обед по расписанию: первое, второе и компот.

Светлана Матвеюк, раздатчица СПК «Вербное»:

Стараемся готовить вкусно, чтобы было горячее и побыстрее, спрашиваем их мнение: что хотят заказать сегодня-завтра, на вечер.

Не секрет, что самые большие заработки у комбайнеров именно во время уборочной. Труд тяжелый, а значит, должен хорошо оплачиваться. Чтобы еще больше заинтересовать в качественной и скоростной уборке, в СПК «Вербное» пошли на эксперимент. Убрал сверх нормы – получи премию.

Владимир Данченко, комбайнер СПК «Тихиничи»:

Зарплата устраивает людей. Если работаешь, колёса крутятся и трактор не подводит, то заработать можно.

Начали уборку с озимого ячменя. Это зерно на юге по традиции собирают раньше других. С полей уже увезли четверть ячменного урожая. С каждого гектара собирают по 37 центнеров. И это при том, что озимые, говоря простым языком, подвели.

Алексей Троцюк, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Озимые вышли из зимовки с потерями. Пришлось пересеивать 28 тысяч га яровыми культурами. Мы рассчитываем с этих площадей получить урожай не ниже, чем планировали.

На особом счету на юго-западе и такая стратегическая культура, как кукуруза. Здесь впервые высадили семена собственного производства. В прошлом году брестчане ввели в строй новый кукурузокалибровочный завод. Задача предприятия — обеспечить регион и республику собственными семенами. Оказалось, отечественные — не хуже импортных. И уж точно экономичнее.

Василий Горбачик, директор Ивацевичского кукурузокалибровочного завода:

Наши семена для хозяйств области обошлись в 2 млн. Если закупать — 4 миллиона и больше. Поскольку основной уклон сделан на кукурузу: в области кормопроизводства, для получения молока – это большое подспорье для хозяйств.

Общий республиканский каравай тоже должен подрасти. В этом году аграрии намерены собрать 10 миллионов тонн зерна. Мы тоже решили присоединиться к аграриям и попытаться сжать хотя бы полосу.

Вовсю жнут южные регионы. Потихоньку подтягиваются северные. Завершить эту жатву аграрии намерены в двухнедельный срок. Главное, чтобы небесная канцелярия не подвела.

Честно, говоря, жать — дело не из легких. Наш первый блин оказался кривым, но без потерь. А вот у дочки комбайнера Олехновича Даши тоже есть заветная мечта.

Дарья Олехнович, дочь комбайнера:

Я, когда вырасту, буду папиной помощницей, и буду убирать урожай.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, Вячеслав Комиссаров и Сергей Вишневский на неделе поучаствовали в битве за урожай.