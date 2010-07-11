Что изменилось на белорусско-российской границе после вступления в силу Таможенного Кодекса

На саммите в Астане президенты Беларуси, России и Казахстана договорились запустить этим летом Таможенный союз трех, а через полгода-год разрешить все противоречия с пошлинами и сформировать Единое экономическое пространство.

Аналитики продолжают взвешивать перспективы каждой из стран-участниц нового интеграционного объединения и рассуждать о том, получится ли успешным этот глобальный проект. Бизнесмены корректируют свои планы с поправкой на то, что единый беспошлинный рынок нынче объединяет 170 миллионов потребителей. А каждый из тех самых потребителей задумывается о простых плюсах и минусах — при пересечении границы теперь можно иметь при себе больше фруктов и меньше пива.

Белорусско-российская граница. Проверить, что изменилось со вторника, 6 июля, мы пытались в течение всей недели. И если на белорусской стороне грузы уже не досматривались — фактически контроль переместился на внешнюю границу Таможенного союза — то водители, проходящие российскую таможню, не могли понять, что меняет единая таможенная территория.

Общее волнение и водителей, и таможенников понятно: работа в новых условиях в первые дни, видимо, просто невозможна без «потрясений», учитывая, какими тернистыми были переговоры среди стран-партнеров.

Эту встречу в Астане с нетерпением ждали и аналитики, и журналисты. Ведь Таможенный союз, имеющий такой колоссальный потенциал, уже многие в мире называют глобальным геополитическим проектом в современной истории. Ему прочили успех, и страны рассчитывали на ощутимый импульс для развития своих экономик уже в первые шесть месяцев. Но итоги оказались, мягко говоря, скромными.

На фоне информационных и газовых войн встреча Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым выглядела куда более теплой, нежели с российским Президентом. В отличие от Дмитрия Медведева, у казахстанского лидера подход к развитию отношений с Беларусью — действительно партнерский. А это, как минимум, исключает лоббирование единоличных интересов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совпадают два юбилея — ЕврАзЭс и уважаемого нашего председательствующего Нурсултана Абишевича. Я хотел бы в этой связи поблагодарить его за все усилия, которые он всегда предпринимал по продвижению не только собственных инициатив, но и всего того, что должно быть в ЕврАзЭс, а потом и в Таможенном союзе.

Лидерам было что обсудить и во время, и накануне саммита в Астане. И, как итог, — заявление, после которого всем стало ясно — компромисс найден, и в единую таможенную территорию включается и белорусская сторона.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Самым главным достижением десятилетия истории ЕврАзЭс, безусловно, является завершение формирования Таможенного союза. Решили сегодня подписать этот документ и запустить с июля Таможенный союз.

Итак, решением, принятым в Астане, внутренний рынок для белорусских товаров стал практически безбарьерным и увеличился на 170 миллионов потребителей. По масштабам это сравнимо лишь с Советским союзом. Это только один из плюсов работы в режиме единой таможенной территории. Позиция белорусской стороны по многим принципиальным и спорным вопросам услышана. И это можно назвать главным итогом переговоров в Казахстане.

Александр Лукашенко:

В Беларуси исходят из того, я уже об этом сказал в узком составе, что любой союз, боле того, союз близких, братских государств, мы можем об этом так говорить, должен быть во благо, приносить все большее благо народам, в том числе и наше новое образование — Таможенный союз. Мы исходим из этого. Поживем — увидим.

Суть компромисса, предложенного белорусской стороной, в следующем. Таможенный союз должен быть таким, как задумывалось изначально. В частности, с отменой всех ограничений во взаимной торговле, с едиными правилами торговли с третьими странами, с выходом на равнодоходные цены, с одинаковым для всех доступом к ресурсам. Но если партнеры к этому пока не готовы, устанавливаются конкретные сроки, когда новое интеграционное объединение все-таки станет полноценным.

Андрей Величковский, главный специалист Белорусской торгово-промышленной палаты:

Многие иностранные компании заинтересованы в создании производственных баз. Пока не было Таможенного союза, создавать производственную базу в Беларуси было нерационально, поскольку маленький рынок. Сейчас он просто огромен. Я знаю конкретные проекты, которые компании рассматривают именно в рамках Таможенного союза, — разместить в Беларуси, в центре Европы, с очень значительными налоговыми льготами.

Действительно, на неделе, уже со вторника, наша торговля с Россией и Казахстаном фактически пошла без таможни и санитарных кордонов.

Если до этого российская сторона контролировала около 12 тысяч позиций товаров, то теперь их всего несколько десятков. А это значит, что Беларусь может, к примеру, создавать сборочные производства и свободно торговать продукцией и в России, и в Казахстане.

В Минске уже создан оперативный информцентр. Здесь консультацию круглосуточно, два месяца подряд, получать теперь можно по телефону.

Лариса Островерхова, заместитель начальника Минской центральной таможни:

Как правило, людей интересуют вопросы уплаты таможенных платежей — они уплачиваются только в валюте Республики Беларусь. Задают вопросы о счетах таможенных органов, об изменениях в оформлении документов на транзит.

Конфликтными вопросами теперь будет заниматься специальный суд. Своим решением его создали Главы «таможенной тройки». Теперь он — гарантия прав всех участников.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации

Суд нужен тогда, когда есть реальные отношения. Именно тогда и возникают основные проблемы, возникают конфликты. Очень хорошо, что теперь в соответствии с теми договоренностями, которые были нами согласованы, этот Статут будет применяться не только к отношениям между государствами, но и между хозяйствующими субъектами — компаниями, которые зарегистрированы на территории стран Таможенного союза и ЕврАзЭС.

К слову, в Таможенном союзе заинтересованы все три страны, а не только Беларусь, как это пытаются интерпретировать российские СМИ, выставляя нас в образе нахлебников и просителей.

Судите сами. Российская сторона продолжает настаивать на выводе за рамки Таможенного союза пошлин на нефть и нефтепродукты. Источники в Кремле поговаривают, что есть намерение точно так же поступить с природным газом уже и в Едином экономическом пространстве. Кому это выгодно — понятно. Нет желания у Москвы переходить и на равнодоходные цены на голубое топливо — это бьет по прибыли газовых олигархов. А между тем, это изначально неравные условия для ведения хозяйства в «таможенной тройке», а значит, и разная конкуренция.

Ирина Точицкая, кандидат экономических наук:

Участие в региональных торговых соглашениях, как принято считать, усиливает переговорные позиции, особенно позиции малых стран, так как они могут выступать единым блоком с более с более крупными странами. Но в реальности мы должны понимать, что все будет зависеть от политической воли лидеров стран и от их желания реализовывать то, что они продекларировали.

Очевидно также, что провал Таможенного союза для России означал бы не просто укол, а удар по имиджу на международной арене. Ведь с момента распада Советского союза им не удалось реализовать ни одного крупного геополитического проекта и тем самым оправдать роль крупнейшей мировой державы. И перед саммитом в Астане Россия стояла перед непростой дилеммой — поступиться своими имперскими амбициями и сделать Таможенный Союз одинаково выгодным для всех или настоять на своем, продолжая давление, но при этом окончательно потерять союзников.

Юрий Царик, политический аналитик:

Россия выставила нам условия, но это условия, которые нас вполне устраивают. Это очень хороший пример позитивного конструктивного компромисса, где стороны смогли оставить все истерики, политические конъюнктурные соображения в сторону и договориться о том, что выгодно обеим сторонам.

Вполне понятно также стремление Астаны побыстрее помочь устранить барьеры для создания Единого экономического пространства. Казахстан готов приобретать товары белорусского машиностроения. Это выгодно. Но пока транспортировка их через Россию не дает заработать ни копейки.

Нашим азиатским партнерам интересно также продавать нам сырую нефть, чтобы в Европу шел уже готовый продукт. Россия транспортировку казахстанской нефти блокирует, зная, что через два года Беларусь может выйти на глубину переработки в 92 % и более.

После переговоров в Астане, можно сказать, что первую ступень к ЕЭП, все три стороны прошли. Таможенный Кодекс заработал, правда, с исключениями по нефти и нефтепродуктам. Хотя это уже для нас не так критично.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас нет вывозных таможенных пошлин во взаимной торговле газом (это 21,5 млрд куб. м газа) и в отношении 6,3 млн т нефти, которые в совокупности с нашей добываемой нефтью обеспечивают необходимые минимальные потребности Беларуси для внутреннего рынка. Поэтому важным плюсом достигнутых договоренностей является то, что стороны определились, с какого именно момента вывозные таможенные пошлины во взаимной торговле прекратят свое действие.

Еще из плюсов в нашу пользу. Пошлины будут отменены автоматически после ратификации нами пакета документов по Единому экономическому пространству. Причем мы можем не дожидаться своих партнеров и тем самым не становимся заложниками их несогласованности.

На том же уровне минимум на год сохраняются и пошлины на легковые автомобили для физических лиц. Режим торговли с третьими странами, как ввоз легковушек и валюты, будет регулироваться национальным законодательством.

Сергей Борисюк, заместитель председателя государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Основные моменты — это увеличение нормы беспошлинного ввоза — 50 кг и 1500 евро. Данные нормы не касаются неделимых товаров общим весом свыше 35 кг, крупной бытовой техники.

Еще один принципиальный момент — снимаются санитарные кордоны. Белорусский сертификат действителен теперь и в России, и в Казахстане. Следовательно, торговые войны могут остаться в прошлом.

Тем временем, на внешней границе Таможенного союза контроль уже усилен. Белорусские санэпидемиологи дадут теперь заслон для любого некачественного товара, который идет, скажем, из Европы в Казахстан.

Изменения почувствуют все белорусы, кто въезжает на территорию Таможенного союза. Так, если раньше без пошлины из-за границы ввести можно было товаров до 35 кг и суммой не выше 1000 евро, то теперь хоть все 50 на 1500 евро.

Любители привезти импортного спиртного из «дьюти фри» без пошлины смогут ввезти не 2 литра водки и 2 литра пива, как раньше, а только три — всего вместе.

Изменения, в частности, в сторону уменьшения до 10 евро коснулись и товаров экспресс-доставкой.

Запрещено теперь ввозить бывшие в употреблении шины, не считая запаски. Декларировать на ввоз теперь придется суммы только свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте. А вот вывозить можно любые и без разрешения.

Таможенный союз в действии на себе на этой неделе испытал Юрий Антонов. Его рояль для концерта на «Славянском базаре» в Витебске не смог миновать российско-белорусскую границу. Артисту пришлось сделать немало личных звонков, чтобы таможня дала добро.