Проверка боевой готовности спасателей столицы

Столица занимает первое место в республике по количеству зданий повышенной этажности.В таких зданиях применены особые конструктивные инженерные решения, призванные обеспечить максимальную безопасность находящихся там людей. Работники Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям постоянно контролируют соблюдение всех норм и правил в таких домах и периодически проводят там специальные занятия и учения. Одним из самых сложных и в тоже время уникальных высотных зданий является здание Национальной библиотеки Беларуси. Минское городское управление МЧС провело здесь специальные соревнования между своими боевыми подразделениями. В соревнованиях принимали участие команды из всех боевых подразделений Минского гарнизона МЧС. Группе из трех спасателей предстояло добраться до 24-го этажа смотрового узла Национальной библиотеки. Спасители поднимались по лестничным маршам в полной боевой экипировке на высоту более 70 метров. В реальных боевых условиях спасатели-пожарники работают не поодиночке, а в составе звена газодымозащитной службы. Первое общекомандное место заняли газодымозащитники Заводского района, второе - Ленинского района, а третье место заняли спасатели Центрального райотдела ЧС. Такие соревнования прошли впервые. Минское городское управление МЧС планирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия с привлечением участников из других силовых ведомств и аварийных служб города.