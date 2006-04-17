Специалисты минского лесопаркового хозяйства занимаются уборкой лесов, прилегающих к городским кладбищам. К пасхальному воскресенью зеленые массивы должны выглядеть достойно. Пока же их состояние далеко не идеальное. Лесная зона, прилегающая к Северному кладбищу, уже давно ждала уборки. Ветер и снегопады натворили беды. Первоочередная задача - убрать сухостой. Основной инструмент лесников - топор и бензопила. Использовать технику практически нельзя, так как у тракторов вязнут колеса. Деревья распиливают и на руках выносят поближе к дороге. Еще одна проблема - накопившийся за зиму мусор. В лесу немало обычных бытовых отходов, попадаются даже шины от автомобилей.