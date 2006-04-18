Абитуриенты-2006 могут принять участие в централизованном тестировании только один раз

Об этом заявили в Министерстве образования Беларуси. Согласно новым правилам поступления, в нынешнем году платное централизованное тестирование проводиться не будет.Познакомиться с правилами заполнения тестовых заданий абитуриенты смогут на репетиционных тестированиях, однако сертификаты после прохождения этих испытаний не выдаются. Абитуриенты, поступающие в вузы, могут сдавать не более трех предметов, одним из которых должен быть русский или белорусский язык. Желающие же продолжить обучение в среднем специальном учебном заведении имеют возможность сдать два экзамена в виде централизованного тестирования.