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Добро пожаловать в Беларусь

18 апреля 2006 08:22
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На белорусской границе в ближайшие месяцы будет введена система упрощенного пропуска туристических групп, въезжающих в нашу страну.Сейчас такой порядок действует в отношении организованных групп туристов, выезжающих на отдых за пределы Беларуси. Пограничный и таможенный контроль таких групп осуществляется вне очереди в течение 30 минут. В качестве эксперимента решено ввести аналогичный порядок для тех, кто въезжает в страну. Сейчас в Беларуси взят курс на активное развитие въездного туризма.
# общество

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