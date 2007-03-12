Проведи летние каникулы с пользой!

На время летних каникул будут трудоустроены около 45 тысяч белорусских юношей и девушек. Это не только студенты, но и учащиеся ПТУ, и старшеклассники.

Как и в предыдущие годы, они будут работать в летних лагерях и участвовать в благоустройстве агрогородков по всей Беларуси. Молодежными стройками станут спорткомплекс "Минск-Арена" и Комсомольское озеро в Минске.

Силы белорусского студенчества востребованы не только на родине: сельскохозяйственные отряды поедут в Краснодарский край и в Московскую область. Молодые педагоги смогут поработать и в Украине. Переговоры с работодателями ведутся активно. Кроме того, студенчество немало трудится и на общественных началах.