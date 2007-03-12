ГАИ констатирует первые результаты вступления в силу нового кодекса

С 8 по 11 марта в Беларуси задержаны более 600 водителей в нетрезвом состоянии, около 1.400 человек привлечены к административной ответственности за превышение скоростного режима. Всего же за выходные дни зарегистрировано более шести тысяч нарушений правил дорожного движения, из них восьмая часть совершена пешеходами. Произошло 42 дорожно-транспортных происшествия. Восемь человек погибли, десятки получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей. В целом, по оценкам инспекторов, уровень аварийности за прошедшие дни был ниже обычного.