Каждый имеет право знать, в каких условиях он работает

Парламентарии готовят к первому чтению проект закона об охране труда. Депутаты планируют обсудить этот документ на предстоящей весенней сессии в апреле. В нормативном акте расширен круг работников, имеющих право на охрану труда, определены обязанности юридических и физических лиц. За каждым работающим закрепляется право на получение достоверной информации об условиях труда, существующем риске нанесения вреда здоровью и о компенсациях. Предусматривается возможность отказаться от работы при возникновении опасности для жизни и здоровья до ее устранения и при отсутствии средств индивидуальной защиты. Законопроект предполагает обязательность создания на всех уровнях управления служб охраны труда.