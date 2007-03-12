Журчат ручьи, кричат грачи:

В течение минувшей недели на реках и водоемах Беларуси происходило медленное разрушение ледяного покрова.К 12 марта вскрылись и почти полностью очистились ото льда реки бассейнов Немана, Западного Буга и Припяти. На Западной Двине, Днепре, Соже и Березине еще сохраняется ледостав с полыньями. На Минском море, озере Нарочь, Вилейском, Чигиринском водохранилищах еще наблюдается ледяной покров. Толщина его уменьшилась и составляет 20-24 см, вдоль берега появились полосы чистой воды. На реках продолжается развитие весеннего половодья, однако интенсивность роста уровня воды небольшая и составляет от 1 до 28 см за сутки. Ситуация на реках и водоемах не вызывает опасений, весеннее половодье ожидается на уровне средних многолетних значений.