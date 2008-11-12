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Противотанковую пушку обнаружили на одном из подворий в Логойском районе

12 ноября 2008 17:36
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Находка вызвала неподдельный интерес не только представителей историко-культурного комплекса "Линия Сталина", но и правохранителей. За незаконное хранение оружия предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет, но в случае добровольной сдачи к уголовной ответственности подобных "коллекционеров" не привлекают. Местный житель не охотно, но согласился расстаться с экспонатом. Коллекционера заверили, что пушка не просто займет достойное место на "Линии Сталина", но и сам он будет почетным гостем на историко-культурном комплексе.
# общество

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