Пропускная способность автодорог столицы будет улучшена

В Минске разрабатывается программа по повышению пропускной способности автодорог.Пересматривается размещение в городе пешеходных переходов, например, ликвидация наземных или перенос их под землю. Не исключено введение ограничений на проезд в столице определенных видов транспорта. Столичной Госавтоинспекции поручено не злоупотреблять установкой на дорогах элементов безопасности, так называемых "спящих полицейских", что влияет на пропускную способность магистралей.