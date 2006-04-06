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Пропускная способность автодорог столицы будет улучшена

06 апреля 2006 14:52
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В Минске разрабатывается программа по повышению пропускной способности автодорог.Пересматривается размещение в городе пешеходных переходов, например, ликвидация наземных или перенос их под землю. Не исключено введение ограничений на проезд в столице определенных видов транспорта. Столичной Госавтоинспекции поручено не злоупотреблять установкой на дорогах элементов безопасности, так называемых "спящих полицейских", что влияет на пропускную способность магистралей.
# общество

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