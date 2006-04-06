Надстройка жилых домов - одно из перспективных направлений строительства

За мансардным строительством большое будущее, уверяют специалисты.Плоские крыши и чердаки - это практически готовая основа для строительства новых жилых помещений. В доме уже проведены электричество, отопление, все сантехнические удобства - подвести их на верхние этажи - дело техники. Надстройка обходится намного дешевле, чем новое строительство. Прежде чем приступить к строительству дополнительных этажей, необходимо заручиться согласием всего дома. Заместитель главного инженера Управления жилищно-коммунального хозяйства Мингорисполкома Валерий Левкович пояснил: заключается тройственный договор между собственником квартиры, инвестором и жилищной организацией. При этом жители данного жилого дома, когда начнется строительство мансарды, освобождаются от оплаты коммунальных платежей. Кроме того, они имеют первоочередное право на заселение в только что построенные квартиры. Еще плюс: будет произведена бесплатная замена инженерных сетей - водопровода, канализации, электричества. При строительстве мансарды производится благоустройство территории и организация временных стоянок для личного автотранспорта. Несмотря на предоставленные льготы, не все жильцы соглашаются на надстройку своего дома. Опасение вызывает то, что фундамент или стены не выдержат нового строительства. Но специалисты уверены, что возведённые ранее пятиэтажки достаточно прочны.