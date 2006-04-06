Новое в гражданском судопроизводстве

В белорусском гражданском судопроизводстве появится новая самостоятельная стадия - предварительное судебное заседание.Соответствующие поправки приняты сегодня в Гражданский процессуальный кодекс на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания третьего созыва. Разработка законопроекта инициирована главой государства.

Документ предусматривает введение предварительного судебного заседания, определяет его задачи и порядок проведения. Главная цель при этом - определение достаточности доказательств, которые стороны предоставили суду.

Если соблюдены все необходимые процедурные вопросы и суд располагает необходимым количеством документов, судья сможет вывести определение о назначении дня судебного заседания, на котором будет рассмотрено дело. Кроме того, судья будет способствовать тому, чтобы стороны пришли к примирению, не доводя спор до судебного заседания.