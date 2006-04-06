<Белая Русь> открывает двери для всех желающих

Один из самых элитных санаториев времен бывшего Союза отныне будет обслуживать всех.

В спортивно-оздоровительном комплексе <Белая Русь> Министерства внутренних дел республики завершена реконструкция. Одна из главных достопримечательностей санатория теперь - бассейн, аналогов которому у нас в стране пока нет.

Во времена СССР санаторий <Белая Русь> МВД Белоруссии входил в тройку лучших лечебно-оздоровительных учреждений МВД Советского Союза. Долгие годы уникальные лечебные, спортивные и оздоровительные процедуры были доступны лишь сотрудникам правоохранительного ведомства и членам их семей.

С принятием новой концепции санаторно-курортного лечения, <Белая Русь> открыла свои двери для всех желающих, в том числе и для иностранных граждан. Жесткая конкуренция поспособствовала не только расширению круга клиентов санатория, но и улучшению качества и количества услуг.

По словам начальника департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь Виктора Мельникова, в ближайшее время будут отменены льготы, позволяющие сотрудникам милиции отдыхать в ведомственном санатории по весьма умеренным ценам. Государство заплатит за отдых и лечение лишь тем, кто получил увечья или ранения во время исполнения служебного долга. С другой стороны, эта жесткая, но рациональная мера позволяет постепенно переводить <Белую Русь>, равно как и подобные ей санатории, на самоокупаемость.

Со временем реализации новой республиканской концепции санаторно-курортного лечения, число зарубежных граждан, приезжающих на лечение в санаторий <Белая Русь>, увеличилось в десятки раз. Благодаря конкуренции и снижению цен практически каждый работающий белорус может позволить себе то же самое.