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Производственный комплекс под ключ! В Барановичах запустили индустриальный парк «Бурштын»

28 августа 2026 16:42
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Белорусский «Бурштын». В Барановичах запустили индустриальный парк. Производственный комплекс под ключ – это возможность для бизнеса масштабироваться при малейших усилиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе первых резидентов – 4 компании. Бизнес-гостиница предоставляет площади со всеми коммуникациям со сниженной и фиксированной арендой. Резиденты получают налоговые льготы от государства на землю, недвижимость и прибыль. У масштабного проекта 5 пусковых очередей, две уже завершены, одна – на стадии строительства.

Как государство готово вкладываться в тех, в чьих руках инновации – узнала Кристина Протосовицкая. 

Производственный комплекс под ключ! В Барановичах запустили индустриальный парк «Бурштын»-2

Сегодня готовность проекта – 50 %. Завершить все работы планируют в 2028 году. Создание условий для роста стартапов и инновационных производств – один из шагов по реализации программы социально-экономической развития страны до 2030 года. Приоритет – ускорение технологического развития и цифровая трансформация.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси

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