Производственный комплекс под ключ! В Барановичах запустили индустриальный парк «Бурштын»

Белорусский «Бурштын». В Барановичах запустили индустриальный парк. Производственный комплекс под ключ – это возможность для бизнеса масштабироваться при малейших усилиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе первых резидентов – 4 компании. Бизнес-гостиница предоставляет площади со всеми коммуникациям со сниженной и фиксированной арендой. Резиденты получают налоговые льготы от государства на землю, недвижимость и прибыль. У масштабного проекта 5 пусковых очередей, две уже завершены, одна – на стадии строительства.