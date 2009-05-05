Прогноз погоды в Беларуси до 10 мая

В середине недели – дожди. А в ночные часы похолодает.

В четверг, 7 мая, более активный атмосферный фронт принесет увеличение облачности. В эти дни на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы составит 4-11 градусов тепла. Днем будет не выше 11-18 градусов тепла. В Гомельской области 6 мая воздух прогреется до плюс 21 градуса.

К концу текущей недели атмосферное давление начнет интенсивно расти и вероятность осадков уменьшится. В пятницу, 8 мая, кратковременные дожди возможны лишь на востоке Беларуси. При этом температура воздуха днем повысится до 15-22 градусов тепла. В выходные дни, 9 и 10 мая, под влиянием области повышенного давления предполагаются без осадков. Лишь в северо-западных районах ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы составит 5-12 градусов тепла. Днем она будет колебаться от 20 градусов тепла на северо-востоке страны до плюс 27 градусов на юге республики.