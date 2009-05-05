В одном из хозяйств Гродненской области пропало 39 свиней

Сельчане в шоке - за полувековую историю хозяйства такой случай впервые

По словам работников комплекса, преступники проникнуть на территорию извне не смогли бы. А тем более перебросить туши животных обратно. По периметру здесь трёхметровый бетонный забор, сверху усилен колючей проволокой. Да и 10 специально обученных собак каждую ночь патрулируют территорию.

Догадки о том, что «чужой есть среди своих» подтвердились. Местный участковый недалеко от комплекса задержал бывшего оператора. У него нашли две разделанных туши животных. Пересчитать «пятачки» решили ещё раз.

- Была собрана команда из 8 человек, в том числе председатель ревизионной комиссии, бухгалтера вместе со мной. В результате повторной проверки недостача составила 14 голов, - рассказал корреспонденту нашего телеканала начальник свиноводческого комплекса СПК «Обухово» Евдокия Досевич.

Похитил ли такую крупную партию свиней один человек пока не ясно. Руководство комплекса причастность к таинственному исчезновению отрицает. Говорят, все на счету. Любой падёж скота — ЧП. Каждый случай обязательно документируется.

- Закреплён за каждым участком ветеринарный врач. И поэтому, если у нас и есть какой-либо падёж, мы его вскрываем. В основном, присутствую при этом я. Но если меня нет, на вскрытие идёт оператор и ветврач, - рассказала главный ветврач свиноводческого комплекса СПК «Обухово» Алла Колпинская.

Однозначного ответа по поводу таинственного исчезновения свиней нет и у правоохранительных органов. По факту возбуждено уголовное дело.

- В Гродненском райотделе создана специальная рабочая группа, куда вошли сотрудники ОБЭП, следственного комитета. Они будут проводить скрупулёзную проверку по каждому факту. И после расследования уже будет дан ответ на главный вопрос – имело ли место противоправное действие, то есть кража со свинокомплекса, или это была халатность со стороны руководства, или это был естественный падёж скота, - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Георгий Евчар.

Найти воров заинтересованы и в СПК. Хозяйству нанесён серьёзный материальный ущерб и иск без малого на 10 миллионов рублей, должны возместить виновные.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненский район.