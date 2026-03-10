Проект «Женское лидерство: вдохновение, развитие, карьера» запустили в Академии управления

«Женское лидерство: вдохновение, развитие, карьера» – в Академии управления при Президенте Беларуси запустили проект, приуроченный к тематическому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем примут участие 30 активисток профсоюзного движения из всех регионов страны. Цель инициативы – усилить роль женщины в обществе и экономике. Участницы встретятся с успешными белорусками и обсудят, как совмещать карьеру и семью.

Наталья Русакович, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций: Женское лидерство в Беларуси – это интересные, энергичные женщины, в обязательном порядке занимающиеся общественной жизнью, умные, образованные, влекущие за собой, за своей энергией и трудовые коллективы, и друзей, и коллег, которые находятся на рабочих местах. Это общий заряд энергии, который бурлит, творит и вдохновляет.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Потому что женщина сегодня в Беларуси – это тот человек, который вдохновляет коллективы, вдохновляет нас, мужчин. И, конечно же, образовательный проект нашей крупнейшей общественной организации, которая является структурообразующей в системе гражданского общества, мы сегодня реализуем.

И фактически мы даем женщинам те компетенции, которые пригодятся им как лидерам, как руководителям, которые позволят им общаться со своими коллективами в плане сохранения женского здоровья, поддержки материнства, построения карьеры.

В программе также затронут темы женского лидерства и роли белорусок в сохранении культурных и духовных ценностей.