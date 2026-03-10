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Проект «Женское лидерство: вдохновение, развитие, карьера» запустили в Академии управления

10 марта 2026 08:02
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«Женское лидерство: вдохновение, развитие, карьера» – в Академии управления при Президенте Беларуси запустили проект, приуроченный к тематическому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Женское лидерство: вдохновение, развитие, карьера» запустили в Академии управления-2

В нем примут участие 30 активисток профсоюзного движения из всех регионов страны. Цель инициативы – усилить роль женщины в обществе и экономике. Участницы встретятся с успешными белорусками и обсудят, как совмещать карьеру и семью.

Проект «Женское лидерство: вдохновение, развитие, карьера» запустили в Академии управления-4

Наталья Русакович, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций:
Женское лидерство в Беларуси – это интересные, энергичные женщины, в обязательном порядке занимающиеся общественной жизнью, умные, образованные, влекущие за собой, за своей энергией и трудовые коллективы, и друзей, и коллег, которые находятся на рабочих местах. Это общий заряд энергии, который бурлит, творит и вдохновляет.

Проект «Женское лидерство: вдохновение, развитие, карьера» запустили в Академии управления-6

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Потому что женщина сегодня в Беларуси – это тот человек, который вдохновляет коллективы, вдохновляет нас, мужчин. И, конечно же, образовательный проект нашей крупнейшей общественной организации, которая является структурообразующей в системе гражданского общества, мы сегодня реализуем.

И фактически мы даем женщинам те компетенции, которые пригодятся им как лидерам, как руководителям, которые позволят им общаться со своими коллективами в плане сохранения женского здоровья, поддержки материнства, построения карьеры.

В программе также затронут темы женского лидерства и роли белорусок в сохранении культурных и духовных ценностей.

# Денис Дук # Год белорусской женщины

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