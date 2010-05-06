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Проект закона об амнистии приняли белорусские депутаты

06 мая 2010 12:42
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В этом году она носит антикоррупционный характер. Это значит, что в списках освобожденных не будет осужденных за финансовые махинации. Равно как и тех, кто совершил тяжкие преступления.

Всего же на свободу выйдут около 3,5 тысяч человек. Это, в частности, позволит сэкономить около полутора миллиардов рублей в месяц на их содержании. Еще около десяти тысяч осужденных могут рассчитывать на сокращение срока на один год.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:
– Моя убежденность в том, что этот акт гуманизма должен быть. Поскольку он использовался во все времена практически всеми народами мира. Те 10%, которые, как правило, вновь совершают преступления, не дают основания говорить, что этот акт амнистии не надо принимать.

# общество # Амнистия в Беларуси

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