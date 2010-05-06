6 мая в Минске поздно вечером пройдет вторая генеральная репетиция парада

В механизированной колонне проедут 130 единиц техники: танки, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы С-300, а также образцы новых машин.Около шести вечера колонна выдвинется из военного городка в Уручье в направлении проспекта Машерова. Движение всех видов транспорта по пути следования техники будет ограничено в обоих направлениях. Колонна проедет по улицам Основателей, Стариновской, проспекту Независимости, Сурганова, через площадь Бангалор, затем по Богдановича и на проспект Машерова. Обратно техника начнет двигаться около полуночи по тому же маршруту.