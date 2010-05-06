Акции протеста не утихают в Греции

Суточную забастовку объявила Федерация служащих банков – в связи с гибелью трех работников одного из афинских отделений. Демонстранты забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Люди не успели выбраться из горящего помещения и задохнулись в дыму.Радикалам не понравилось, что во время стачки в офисе продолжают работать люди. После – манифестанты подожгли Министерство экономики, громили машины и витрины магазинов, пытались захватить парламент. Греческие власти осудили участников погромов и пообещали найти и наказать виновных. Уже задержаны три десятка человек.