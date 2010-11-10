Проект ипподрома под Минском

Проект строительства ипподрома под Минском будет представлен на Белорусском инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне.

Чтобы проект был более привлекательным для инвестора, туда включаются гостиничный комплекс с рестораном и казино, а также теннисные корты, водные объекты и другая соответствующая инфраструктура.

В настоящее время в конноспортивном центре в Ратомке практически завершена реконструкция. Последнее, что осталось построить, — это конно-спортивный манеж. Сооружение станет одним из крупнейших в Европе и будет соответствовать всем мировым стандартам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».