Прямой эфир

Проект ипподрома под Минском

10 ноября 2010 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект строительства ипподрома под Минском будет представлен на Белорусском инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне.

Чтобы проект был более привлекательным для инвестора, туда включаются гостиничный комплекс с рестораном и казино, а также теннисные корты, водные объекты и другая соответствующая инфраструктура.

В настоящее время в конноспортивном центре в Ратомке практически завершена реконструкция. Последнее, что осталось построить, — это конно-спортивный манеж. Сооружение станет одним из крупнейших в Европе и будет соответствовать всем мировым стандартам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 ноября 2010 13:22

В. Голованов, министр юстиции Беларуси: У нас выполнены все нормы международного гуманитарного права

10 ноября 2010 12:46

Из-за сильного тумана задержана половина рейсов в Национальном аэропорту «Минск»

10 ноября 2010 08:41

Олимпийская чемпионка Оксана Менькова: Метать молот после беременности я стала лучше