Проект бюджета 2008 года

Значительный рост инвестиций в экономику Беларуси заложен в прогнозе социально-экономического развития страны на следующий год.

Документ сегодня рассматривали в Совете Министров Беларуси. В прогнозе заложен рост денежных доходов населения на 8-9%. Так уже к концу 2007 года средняя заработная плата в стране должна составить 790 тысяч рублей. Ожидается снижение инфляции до уровня 6-8% и ставки по кредитам до 10-12%.

В будущем году значительно снизится налоговая нагрузка на экономику страны. Будут отменены 2 местных налога: сбор за осуществление торговли и сбор за осуществление строительства, а так же и 2 республиканских налога, в том числе налог с пользователей автомобильных дорог. Такие показатели заложены в проект бюджета на 2008 год. Значительная его часть будет направлена на инновационное развитие страны.

