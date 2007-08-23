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Проект бюджета 2008 года

23 августа 2007 17:01
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Значительный рост инвестиций в экономику Беларуси заложен в прогнозе социально-экономического развития страны на следующий год.

Документ сегодня рассматривали в Совете Министров Беларуси.  В прогнозе заложен рост денежных доходов населения на 8-9%. Так уже к концу 2007 года средняя заработная плата в стране должна составить 790 тысяч рублей. Ожидается снижение инфляции до уровня 6-8% и  ставки по кредитам до 10-12%.

В будущем году  значительно  снизится налоговая нагрузка на экономику страны. Будут отменены 2 местных налога: сбор за осуществление торговли и сбор за осуществление строительства, а так же и 2 республиканских налога,  в том числе налог  с пользователей автомобильных дорог. Такие показатели заложены  в проект бюджета на 2008 год. Значительная его часть  будет направлена на инновационное развитие страны.

# общество

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