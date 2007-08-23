Две недели до Дня города

Поздравить Минск с днем рождения приедут около 30 делегаций из 17 стран мира. И, как обещают организаторы, им будет на что посмотреть.

День рождения только раз в году. Минск его отметит с размахом. Праздничные мероприятия пройдут сразу на 22 площадках во всех районах белорусской столицы. Открывать праздник по традиции будут у стеллы "Минск-город герой". Герои истории тоже будут. В гости к современникам придет даже князь Менеск со всей свитой.

В Городской ратуше в этот день назовут минчан года. А на площадке возле нее зазвонят в колокола. Пройдет праздник колокольного звона. Самые масштабные мероприятия развернутся на проспекте Победителей. У гостиницы "Планета" - детский пленер "Я рисую Миснк". Напротив, на зеленой зоне, разместится рыцарский город.

Здесь же на проспекте Победителей можно будет отведать сладкого меда. Причем, со всех областей Беларуси. А у ДК "Камволь" на Маяковского выпить пива. Причем, много и разных сортов. Пешеходной - 8 сентября станет улица Мельникайте. Впервые здесь пройдет праздник под весьма интригующим названием "Краса белорусской столицы"

Площадку у национальной библиотеки отдадут в распоряжение минских промышленников. На выставке достижений народного хозяйства можно будет увидеть ,потрогать и даже унести эти самые достижения. Товары будут и продавать и раздавать самым заслуженным и везучим. Повезут и то, что уже давно не ездило само, и то, что только сошло с конвейера. По улицам столицы проколесит кортеж из раритетов и модерна.

На летном поле аэропорта Минск один приземлится молодежь. Там же в один день появится город веселых и находчивых. Минские и российские кавэнчищики пошутят над собой и над именинником. Подарком меломанам станет выступление одной из модных российских эстрадных групп. Какой? Это еще одна интрига от организаторов. Впрочем, сюрпризов в этот день будет ненамного меньше, чем лет самому виновнику торжеств. День рождения как никак.

